Более 20 тыс человек посетили праздник «Радио «Ретропарк» в парках Подмосковья

Накануне свыше 20 тыс. человек посетили праздник «Радио «Ретропарк» в парках Подмосковья. Мероприятие прошло в 64 парках региона впервые. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для посетителей были организованы тематические фотозоны, выставки, творческие мастер-классы, ярмарки, игровые программы и другие активности.

В 28 парках была организована танцевальная площадка «Буги-вуги». В 44 парках прошла концертная программа «Ретро-бит!».

Гости парка «200 лет Егорьевску» в округе Егорьевск окунулись в эпоху 1990-х годов. Для них был организован мастер-класс от салона красоты «Советские красотки», выставка вещей эпохи Советского Союза и фотозона «В стиле СССР». Маленьких посетителей научили играть в «Классики», «Резиночку», «Колечко-колечко».

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошел мастер-класс по рисованию картины «Дельфины и море» по мотивам мультипликационного фильма «Девочка и дельфин» под руководством члена международного художественного фонда Марии Ульянкиной.

Для посетителей парка культуры и отдыха на ул. 7-го Ноября в округе Лосино-Петровский организовали выставку работ художницы Ольги Пашковой «Ах вернисаж». Самые активные участники клуба «Активное долголетие» приняли участие в забеге «У нас как в спорте». Завершил программу мероприятий концерт артистов народной самодеятельности.

Мероприятия состоялись при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.