Более 1,6 тыс человек посетили фестиваль «Подмосковные узоры»

11 октября в Зарайском центральном парке состоялся II фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры», посвященный художественным промыслам и народному творчеству Московской область. Мероприятие посетило более 1600 человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Фестиваль собрал участников из 17 муниципальных образований: Коломны, Воскресенска, Реутова, Домодедова, Лосино-Петровского, Электростали, Ленинского, Орехово-Зуевского, а также Раменского, Зарайска, Балашихи, Сергиево-Посадского, Одинцовского, Павлово-Посадского, Мытищ, Шаховской и Егорьевска. Мастер-классы посетили более 250 человек.

Для гостей организовали лекцию «Украшение крестьянского костюма в Зарайском уезде в 1850–1900 гг.», тематический квест по территории фестиваля и избу-читальню, в которой для юных посетителей читали сказки о чудесах народных промыслов.

Точками притяжения фестиваля стали зоны творческих мастер-классов от художников и ремесленников народных промыслов Подмосковья. Посетители освоили техники лаковой миниатюры Федоскино и жостовской росписи, богородской резьбы по дереву, ручной набойки рисунка на ткань, ткачества, а также техники гжельской и дулевской росписей. Также на протяжении всего мероприятия работала выставка народного творчества и ремесел.

Украшением «Подмосковных узоров» стала концертная программа «Музыкальный орнамент». На сцене выступили 25 коллективов народного танца и вокалистов Московской области. Завершилось мероприятие выступлением групп «Zori Бэнд» и «РЕПА».

Организатором фестиваля является автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк») при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

