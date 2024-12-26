Более 13,5 тыс писем Деду Морозу из парков Подмосковья отправили в Великий Устюг

25 декабря в парке Мира Мытищ прошел торжественный сбор писем Деду Морозу из подмосковных парков. Всего собрано более 13,5 тыс. писем и 45 городских округов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В мероприятии приняли участие делегации из 37 муниципалитетов, которые передали письма в парковую резиденцию Деда Мороза. Каждую делегацию представлял персонаж, вдохновленный культурным кодом муниципалитета: олень от Раменского городского округа, девушки-посланницы Земли Зарайской, Дулевская белка от Орехово-Зуевского городского округа, футуристические космонавты из Жуковского, Франц Гарднер и Фарфоровая чашка из Талдомского городского округа, Виолончель и Барабан из Коломны и другие. Также состоялось вручение знаков качества «Дед Мороз рекомендует» представителям областных парков за лучшее новогоднее оформление территорий.

«Мы собрали письма Деду Морозу из подмосковных парков и подвели итоги конкурса по вручению знака качества «Дед Мороз рекомендует» в одной из лучших резиденций — в парке Мира Мытищ. В 2023 году отправили в Великий Устюг более 9 тыс. писем, в этом году их количество выросло до 13,5 тыс. Теперь это стало теплой и доброй традицией, предновогодним чудом для всех семей нашего региона», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Гости встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, приняли участие в параде-шествии делегаций и развлекательной программе. Всех желающих угощали ароматным чаем. По завершении программы письма отправлены в главную резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг Вологодской области.

«Для нас большая честь принять письма Деду Морозу из всех парков Подмосковья. Мы с особой радостью и гостеприимством встретили делегации и провели для них экскурсию по новогоднему парку Мира. Для всех желающих до конца январских праздников будет открыта резиденция Деда Мороза, оформленная в жостовском и федоскинском стиле. Это наш культурный код, которым мы гордимся и популяризируем в Мытищинских парках», — рассказал директор МБУК «Единая дирекция парков г. о. Мытищи» Александр Мороз.

В течение декабря уходящего года в парках работало 116 почт Деда Мороза, 59 резиденций продолжат работу до конца январских праздников 2025 года.

Мероприятие организовано при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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