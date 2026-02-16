Бойцы рассказали, что комик Сабуров добровольно передал им мотоциклы

Комик Нурлан Сабуров добровольно и по личной инициативе передал мотоциклы бойцам «Легиона Вагнер Истра». Юморист напрямую обратился с предложением к Александру Кузнецову с позывным Ратибор, сообщает «Подъем» .

Сабуров обратился к Ратибору летом прошлого года. Он хотел передать подразделению 10 питбайков для выполнения задач в зоне СВО.

«Передача состоялась на территории округа Истра, транспорт был получен сотрудниками муниципалитета и передан в подразделение к Ратибору», — сообщил источник.

После получения мотоциклов бойцы записали видео с благодарностью Сабурову. Именно на эту запись, где комик передает питбайки, обратили внимание власти Казахстана после высылки артиста из России на 50 лет.

Это стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Сабурова на Украине и проверки со стороны Казахстана. Там ему может грозить тюремный срок от 7 до 12 лет за «наемничество».

