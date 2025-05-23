Боялась, что не пустят: Волочкова приехала на прощание с Григоровичем

Балерина Анастасия Волочкова приезжала в Большой театр, чтобы проститься с хореографом и балетмейстером Юрием Григоровичем. Артистка была расстроена и отметила, что ее могли не пустить на прощание, передает корреспондент РИАМО.

У здания театра расстроенную балерину окружили поклонники, многие просили дать автограф. Волочкова призналась, что ее могли не пустить на прощание из-за скандала с увольнением из Большого театра, но все же ей удалось отдать дань уважения балетмейстеру, который сыграл важную роль в ее жизни.

«Моя задача была человеческая — прийти, поклониться гробу, преподнести цветы, передать поклон от моей мамы, которая была свидетелем того, что Григорович вернул мне силы», — рассказала балерина.

После прощания Волочкова направилась к своему автомобилю. Поклонники признались, что очень рады видеть звезду, несмотря на печальный повод.

«Благодарю вас всех, вы очень хорошие люди», — сказала Волочкова.

Огромная очередь в 50–60 метров столпилась у Большого театра. Поклонники хотели проститься с артистом, их не испугала жаркая и солнечная погода. Люди терпеливо ждали своей очереди. Гроб с телом маэстро разместили на сцене.

Григоровича не стало 19 мая, ему было 98 лет. Причиной смерти балетмейстера назвали двустороннюю пневмонию. Его похоронят 23 мая на Новодевичьем кладбище рядом с его супругой.