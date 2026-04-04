Бочкаревой выписали штраф на 1 тыс рублей за ссору с соседкой из-за дочери

Звезде сериала «Счастливы вместе» Наталье Бочкаревой выписали штраф на одну тыс. рублей за хулиганство. У них произошел конфликт с соседкой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материалы, которые оказались у него в распоряжении.

Женщины поссорились еще в прошлом году. Соседка, предположительно, оскорбляла дочь артистки. Бочкарева в ответ якобы материлась и размахивала руками при свидетелях.

Представитель актрисы в суде сказал, что свидетель, который дал показания, испытывает к артистке неприязнь. Также он оговаривает Бочкареву.

Вину актриса не признала.

Ранее на Бочкареву подали в суд. У нее образовался долг по оплате коммунальных платежей. Сумма задолженности неизвестна. Слушание пройдет в мае.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.