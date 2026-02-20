Блогершу Миногарову испугал внезапно появившийся рядом с ее балконом мужчина
Блогершу Миногарову удивило, что коммунальщики чистят балконы в Москве
Фото - © скриншот
Блогера Машу Миногарову удивило, что коммунальщик в Москве счищал с ее балкона наледь в подъемной кабине. Она увидела мужчину за окном, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на рассказ звезды в истории.
Когда блогерша увидела коммунальщика в окне, то чуть не упала. По словам Миногаровой, ситуация была неожиданной.
На опубликованной записи кабинка с коммунальщиком сравнялась с балконом девушки. Он убрал наледь и поехал вниз.
«Как это вообще возможно? Я такого еще не видела. Спасибо тебе, добрый человек», — сказала Миногарова.
