Блогершу Миногарову испугал внезапно появившийся рядом с ее балконом мужчина

Блогера Машу Миногарову удивило, что коммунальщик в Москве счищал с ее балкона наледь в подъемной кабине. Она увидела мужчину за окном, сообщает « Осторожно, Москва » со ссылкой на рассказ звезды в истории.

Когда блогерша увидела коммунальщика в окне, то чуть не упала. По словам Миногаровой, ситуация была неожиданной.

На опубликованной записи кабинка с коммунальщиком сравнялась с балконом девушки. Он убрал наледь и поехал вниз.

«Как это вообще возможно? Я такого еще не видела. Спасибо тебе, добрый человек», — сказала Миногарова.

