Блогерша Лерчек пройдет химиотерапию в бесплатной московской больнице

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) будет проходить курс химиотерапии в государственной больнице в Москве. Средств на лечение в частной клинике у звезды нет, сообщает Mash .

Чекалина должна была отправиться лечиться в государственную больницу для раковых больных. Однако собрать врачебный консилиум не вышло.

Лерчек находится дома. Доктора делают ей обезболивающие капельницы. На фоне этого девушка длительное время спит.

У Чекалиной, как заявляет приятельница звезды Алина Акилова, рак желудка четвертой стадии. Болезнь дала метастазы в легкие, и состояние весьма тяжелое.

За детьми Лерчек смотрит ее мать Эльвира. Молодой человек Чекалиной Луис отменил работу в танцевальной студии на ближайший месяц. Средства для блогерши собирают друзья и родственники.

При этом суды не закончились. Следующее заседание по делу о выводе средств за границу пройдет 16 марта. Адвокаты Чекалиной попросят перенести процесс или поставить его на паузу. Пока Лерчек должна по налогам 174 млн рублей.

Сначала Валерия и ее супруг Артем Чекалины были под следствием из-за налоговых нарушений и отмывания средств. Они не уплатили 300 млн рублей налогов. Затем паре удалось вернуть долги ФНС. Производство по делу завершилось, и Чекалины развелись.

Осенью 2025 года Лерчек и Артема отправили под домашний арест в рамках иного уголовного дела. Его возбудили из-за незаконных валютных сделок и использования поддельных документов. Были переведены более 250 млн рублей в ОАЭ.

26 февраля у Лерчек появился четвертый ребенок — сын. На фоне этого вероятность выдачи реального тюремного срока для блогера уменьшается.

На протяжении полугода на судебные заседания с Лерчек ходил преподаватель танцев из Аргентины Луис Сквиччириани. Четвертый ребенок Чекалиной — от него.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.