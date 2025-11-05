Блогер Стас Васильев заявил, что людей до 30 лет нельзя считать взрослыми

Блогер Васильев: любое существо до 30 лет — это не человек

Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев 5 ноября заявил, что людей младше 30 лет нельзя считать полноценными взрослыми. Он отметил, что с возрастом взгляды меняются, многие начинают больше ценить образование и здоровье.

«Любой человек после 30 лет, и даже после 25 лет начинает превращаться в „совка“, в „наших батей“. Когда ты уже такой: „это все пустое, вот здоровье главное чтобы было“. Любое существо до 30-ти — это не человек», — пояснил Васильев в эфире Радио Sputnik.

По его словам, молодые люди часто придерживаются либеральных взглядов, но с возрастом становятся более консервативными и ответственными.

Ранее Васильев признался, что на самом деле об американской культуре знает гораздо больше, чем о русской. При этом он отметил, что испытывает за это стыд и старается периодически пополнить багаж знаний.

