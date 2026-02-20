Блогер-миллионник Литвин чуть не погиб в самолете над Камчаткой

Блогер-миллионник Михаил Литвин рассказал в своем Telegram-канале , что «чуть не разбился» во время полета на Boeing-777 из Москвы в Камчатский край.

Воздушное судно должно было сесть в Петропавловске-Камчатском, но не смогло приземлиться. Самолет отправили на запасной аэропорт — в Магадан.

Литвин в «кружке» отметил, что во время перелетов сталкивался со многими видами турбулентности. Однако того, что произошло сегодня, у него не было никогда.

Блогер рассказал, что бортпроводник, обслуживающий их самолет, увидел подобное впервые за 10 лет.

«Я начинал записывать видео селфи для моих родных, если телефон потом как-то каким-то чудом найдется. Ну, то есть вот такие мысли до абсурда даже доходили, представляете?» — поделился эмоциями Литвин.

