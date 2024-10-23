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Блогер и рэпер Эльдар Джарахов признался, что 1,5 года не употребляет алкоголь

Российский рэпер и видеоблог Эльдар Джарахов заявил, что1,5 года не употребляет алкоголь, сообщает SHOT .

По его словам, он не страдает от каких-либо зависимостей.

«После похмельного синдрома я мог говорить какие-то странные вещи», — сказал он.

Джарахов считается одним из первооткрывателей «блогерского рэпа» в России. Его канал на YouTube насчитывает более 4 млн подписчиков.

Ранее блогер Стас «Ай, как просто!»прокомментировал то, как негативно отрегировал МИД Украины на обещание известного американского актера и музыканта Джареда Лето посетить Россию с концертом в будущем.