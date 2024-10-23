Блогер и рэпер Эльдар Джарахов признался, что 1,5 года не употребляет алкоголь
Российский рэпер и видеоблог Эльдар Джарахов заявил, что1,5 года не употребляет алкоголь, сообщает SHOT.
По его словам, он не страдает от каких-либо зависимостей.
«После похмельного синдрома я мог говорить какие-то странные вещи», — сказал он.
Джарахов считается одним из первооткрывателей «блогерского рэпа» в России. Его канал на YouTube насчитывает более 4 млн подписчиков.
Ранее блогер Стас «Ай, как просто!»прокомментировал то, как негативно отрегировал МИД Украины на обещание известного американского актера и музыканта Джареда Лето посетить Россию с концертом в будущем.