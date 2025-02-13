Близкие Людмилы Поргиной рассказали о самочувствии актрисы

Сын Поргиной о ее здоровье: ничего страшного с мамой не случилось

Заслуженная артистка России пожаловалась медикам на высокую температуру, мучительный сухой кашель, головокружение и общее недомогание. Женщину привезли в пульмонологическое отделение одной из столичных больниц, где у нее были зафиксированы хрипы при дыхании. По имеющимся данным, в стационаре она находится около недели.

Сама Людмила не отвечает на звонки, но ее сын Андрей Караченцов прокомментировал состояние матери.

«Ничего страшного с мамой не случилось. У нее плановое обследование. Ситуация под контролем врачей. Обычное обследование. С каким именно диагнозом положили маму в больницу — медицинская тайна. Я не могу это комментировать», — отметил он.

Андрей также рассказал, что сейчас его мама в основном живет на даче, где у нее есть кошки и собаки, за которыми нужно ухаживать, но у нее есть помощники.

Людмила Поргина — актриса театра «Ленком», где играла эпизоды, но в последние годы практически не выступала. Она заботилась о муже, Николае Караченцове, который тяжело травмировался в ДТП в 2005 году и скончался в октябре 2018. Поргина покинула «Ленком» осенью 2023 года.