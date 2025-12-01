Билан стал популярен у зумеров и поднял цены на корпоративы

Популярный певец Дима Билан теперь оценивает свои выступления на новогодних корпоративах в 10 миллионов рублей, сравнявшись в цене с Киркоровым. Артист вновь обрел популярность среди молодежи благодаря TikTok и хиту 2007 года, сообщает Mash .

Причиной второй волны популярности стал хит «Я твой номер один» 2007 года в стриминговых сервисах. Воспользовавшись успехом у зумеров, Билан оперативно поднял стоимость своих услуг и скорректировал требования к организаторам.

В райдере певец требует покупать для него и своего директора билеты в бизнес-класс, а его команда из 19 человек — эконом-классом. В месте прибытия их должны ожидать три автомобиля: два минивэна для коллектива и Maybach для самого артиста. В салоне должны быть подушки, пледы и кофе.

Проживать Билан готов только в пятизвездочном отеле, причем ему необходим как минимум один номер люкс. На суточные для всей команды просит выделить 125 тысяч рублей. В гримерке он желает видеть буженину, дары моря и пару банок энергетического напитка — ранее он выпивал до восьми банок. После концерта певец предпочитает ужинать лапшой и стейком из белой рыбы с брокколи, от употребления сладкого в этом году он отказался.

Однако даже за внушительный гонорар певец отказывается делать фотографии, давать автографы и снимать совместные видео в TikTok с поклонницами. Кроме того, Билан возобновил практику частных выступлений за пределами страны.

