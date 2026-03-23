«Би-2» заработала в России 1 млн рублей и ушла в убыток

Выручка компании группы «Би-2» за 2025 год снизилась до 1 млн рублей

Группа «Би-2» в 2025 году получила в России 1 млн рублей выручки, при этом убыток составил 1,7 млн рублей, сообщает Газета.ru .

ООО «Группа Би-2» было зарегистрировано в 2010 году. В разные годы бизнес приносил музыкантам значительный доход. Так, в 2021 году выручка достигла 181 млн рублей.

После начала СВО коллектив покинул Россию, и финансовые показатели начали снижаться. В 2022 году компания заработала 2,2 млн рублей, а в 2025 году — 1 млн рублей. При этом убыток за прошлый год составил 1,7 млн рублей.

Егор Бортник* после включения в реестр иноагентов пытался продолжить работу, сменив имя в документах на Игоря Бортника*. После публикаций в СМИ Минюст дополнил сведения о музыканте.

По данным СМИ, за рубежом группа также не демонстрирует крупных доходов: концерты проходят в небольших залах с неполной заполняемостью. В конце 2025 года коллектив отправился в тур по городам США, предварительно получив около 4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что у Шуры из «Би-2» обнаружили квартиру в центре Москвы стоимостью около 500 млн рублей.

* Признан в РФ иностранным агентом.

