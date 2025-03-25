Безопасные сайты: как не попасть на мошенников при покупке билетов в театр

В Москве начали проверять персональные данные при покупке билетов в театр

Департамент культуры Москвы запустил новые проект по защите пользователей от мошенников в Сети: теперь при покупке билета в театр или на концерт с фиксированным местом посадки нужно вводить личные данные, сообщает «Царьград» .

Как уточняется в сообщении ведомства, злоумышленники создают сайты-двойники в Интернете и продают через них поддельные билеты. Затем полученную от жертвы информацию преступники мошенники используют и другими методами.

При планировании культурного досуга власти Москвы советуют пользоваться только защищенными ресурсами. Стоит обратить внимание на адрес ресурса: слева от адресной строки должен быть значок замка, а адрес должен начинаться с букв https: это обозначает, что у портала присутствует сертификат безопасности.

Перед введением личной информации рекомендуют проверить содержание сайта: подробную информацию о владельце ресурса и о мероприятии, условия возврата билета.