Безопасные сайты: как не попасть на мошенников при покупке билетов в театр
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Департамент культуры Москвы запустил новые проект по защите пользователей от мошенников в Сети: теперь при покупке билета в театр или на концерт с фиксированным местом посадки нужно вводить личные данные, сообщает «Царьград».
Как уточняется в сообщении ведомства, злоумышленники создают сайты-двойники в Интернете и продают через них поддельные билеты. Затем полученную от жертвы информацию преступники мошенники используют и другими методами.
При планировании культурного досуга власти Москвы советуют пользоваться только защищенными ресурсами. Стоит обратить внимание на адрес ресурса: слева от адресной строки должен быть значок замка, а адрес должен начинаться с букв https: это обозначает, что у портала присутствует сертификат безопасности.
Перед введением личной информации рекомендуют проверить содержание сайта: подробную информацию о владельце ресурса и о мероприятии, условия возврата билета.