Бесплатные мероприятия запланированы в парке для жителей и гостей Солнечногорска

В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в парке культуры и отдыха с 10 по 16 февраля состоятся разнообразные активности для детей и взрослых, сообщает пресс-служба администрации округа Солнечногорск.

Для юных посетителей парка подготовили мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, занятия по шахматам, а также игровые программы «Зимние забавы» и «Валенки». Для активных представителей города проведут «Веселые старты» и традиционный забег ParkRun.

«Все мероприятия рассчитаны на разностороннее развитие детей. Здесь и творческие задания, и спортивные, и на развитие мышления. Взрослые также могут найти себе занятие по душе и отлично провести время с семьей на свежем воздухе», — подчеркнула заместитель главы г. о. Солнечногорск Виктория Куракова.

Узнать информацию об обновлениях и новостях можно на афишах парка и в телеграм-канале.

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.