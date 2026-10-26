«Белый лист»: Сергей Лазарев забыл слова песни во время выступления в Москве

Певец Сергей Лазарев во время одного из сольных концертов в Москве не справился с колоссальной физической нагрузкой и забыл слова композиции на сцене. Об этом сообщает 7days.ru .

Исполнитель запланировал серию из пяти масштабных выступлений подряд в период с 22 по 26 октября. На возникшую заминку обратила внимание певица Ева Власова, пришедшая поддержать коллегу и поинтересовавшаяся причинами случившегося у всегда дисциплинированного артиста.

В ответ Лазарев подробно объяснил, что зрители наблюдают лишь эффектную картинку. При этом за кулисами ему приходится работать на пределе возможностей в условиях жесточайшего напряжения, из-за чего неизбежно случаются накладки.

По словам певца, между номерами происходят молниеносные переодевания. Он спускается на лифте, бежит под сценой в гримерку, где фониатр делает специальные медицинские заливки для связок, чтобы артист выдержал марафон. Затем он бежит по лестнице на второй этаж, попутно вытирая пот, пока гример пытается поправить грим. После этого исполнителя закрепляют внутри сферы, поднимают наверх, и сразу после физического забега ему необходимо начать петь спокойным и ровным голосом, причем за программу запланировано несколько подобных выходов.

Конфуз случился перед исполнением композиции «Я с тобой», музыку к которой написал Александр Малиновский. Мужчина находился в этот момент в зрительном зале.

Лазарев разволновался из-за присутствия автора, и в момент открытия экранов у него возник эффект «белого листа». Вместо строчки «Я иду словно по пятам твоей нежности» в голове возник вариант «Я иду за тобой». Начав фразу со слов «Я иду…», певец решил не сочинять текст на ходу, а просто постоять на сцене до припева, слова которого помнил наизусть.

Артист подчеркнул, что подобный провал в памяти случился с ним впервые в жизни. Однако благодаря этой заминке публика убедилась в исключительно живом исполнении.

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