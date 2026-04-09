Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун после критики актером Джорджем Клуни слов американского президента Дональда Трампа по поводу Ирана заявил, что именно он — военный преступник. Артист, по мнению чиновника, снимался в «ужасных фильмах» и плохо играл роли, сообщает ТАСС со ссылкой на материал The Independent.

7 апреля Клуни заявил, что Трамп якобы собирался совершить военное преступление. Артист сказал об этом в связи с угрозами главы США по отношению к Ирану.

«Если кто-то говорит, что он хочет уничтожить цивилизацию, [то] это военное преступление», — подчеркнул Клуни.

Чун сказал, что актер сам якобы совершает военное преступление. Он играл в «ужасных фильмах» и делал это плохо.

До этого Трамп говорил, что Иран как цивилизация может исчезнуть в ночь на 8 апреля. Тогда должен был закончиться срок выдвинутого Соединенными Штатами ультиматума о заключении сделки о необходимости разблокирования Ормузского пролива для кораблей.

