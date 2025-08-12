Басист Джей Ло случайно попал на чаепитие к обычной казахстанской семье

Обычная казахстанская семья пригласила на чаепитие басиста Дженнифер Лопес. Ему настолько понравилось в гостях, что он подарил новым знакомым VIP-билет на концерт певицы, сообщает Baza .

Команда Джей Ло перед выступлением в Алматы 10 августа остановилась в местном отеле. Басист певицы Пастор Фанк заметил рядом игравшего в баскетбол парня по имени Кайсар.

Американец подошел к нему и начал разговор. Кайсар в ходе беседы пригласил басиста в гости на чаепитие. Фанк с удовольствием согласился. Так он оказался в доме у простой казахстанской семьи.

Там его встретила тетя Кайсара — Бота. Она оказалась поклонницей Джей Ло. Женщина выдала музыканту домашние тапочки, напоила чаем и угостила вкусностями. Сам Фанк сыграл новым знакомым на гитаре.

Затем гостя проводили до отеля. Музыканту так понравилось чаепитие, что он вручил Боте VIP-билет на концерт певицы, где и выступил сам.

Ранее на выступлении Джей Ло в Алматы более 20 тыс. фанатов увидели, как по бюсту и шее певицы проползла саранча. Звезда эффектно стряхнула с себя насекомое взмахом руки и продолжила концерт.