Барбара Брыльска не хочет говорить россиянам, где она и чем занимается

Актриса Барбара Брыльска отказалась от русского языка. Она не хочет говорить россиянам, где она и чем занимается, сообщает « Абзац ».

Сейчас артистка ведет жизнь затворницы в Польше. Она избегает журналистов.

Брыльска заявила, что больше не хочет говорить на русском языке.

«Чтобы общаться со мной, вам нужно говорить и понимать по-польски. В другом случае я общаться не буду. Я не буду говорить по-русски! Я не скажу русским, чем занимаюсь и где я живу!» — сказала актриса.

Небывалую популярность актрисе принес фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», где она сыграла одну из главных ролей. На экраны фильм вышел в 1975 году.

