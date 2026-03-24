Балерина из Японии Харука Такеми получила ВНЖ в России

Балерина Харука Такеми, работающая в Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина, получила вид на жительство в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщает pravda-nn.ru .

Харука Такеми переехала в Нижний Новгород шесть лет назад. За это время артистка выучила русский язык и продолжила карьеру в составе балетной труппы театра оперы и балета имени Пушкина.

В МВД уточнили, что балерину проконсультировали по дальнейшим шагам для оформления законного пребывания в стране.

«Русский балет — великолепный и, думаю, самый лучший. Кроме того, в России хорошие академии, поэтому я решила приехать сюда», — поделилась Харука Такеми после вручения ей разрешения на временное проживание в РФ.

По словам артистки, именно высокий уровень российской балетной школы стал решающим фактором для переезда и профессионального развития.

