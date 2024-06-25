Автора хита Butterfly нашли мертвым в его доме
Умер фронтмен музыкальной группы Crazy Town Бинзер
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Музыкант и лидер группы Crazy Town Сет Бинзер, более известный как Shifty Shellshock, умер в возрасте 49 лет. Труп одного из авторов хита Butterfly нашли в его собственном доме, сообщает NEWS.ru со ссылкой на Newsweek.
Тело Бинзера обнаружили в его жилье 24 июня. Причину смерти исполнителя предстоит выяснить судмедэкспертам.
Сет Бинзер получил всемирную известность благодаря песне Butterfly — официальный клип на этот трек собрал почти 240 миллионов просмотров на платформе YouTube.
Ранее ушла из жизни теннисистка и спортивный телекомментатор Анна Дмитриева. Журналистке, удостоенной звания заслуженного работника культуры РФ, было 83 года.