Ассоциация японской анимации официально начнет работать в России

сегодня в 11:05

Ассоциация японской анимации (AJA) зарегистрировала в РФ товарный знак. Под ним она будет работать в стране, сообщает SHOT .

Россияне все чаще смотрят аниме. На фоне этого AJA решила появиться на рынке в РФ.

Ассоциация собирается изготавливать и локализовывать контент. Также AJA будет принимать участие в аниме-фестивалях, разных тематических мероприятиях в РФ. Также она будет увеличивать узнаваемость собственных брендов.

В AJA входят 52 компании, сделавших наиболее популярные аниме-проекты. Среди них — «Наруто», «Астробой» и другие.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.