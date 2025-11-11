Ассоциация японской анимации официально начнет работать в России
Фото - © Юрий Поздников / Фотобанк Лори
Ассоциация японской анимации (AJA) зарегистрировала в РФ товарный знак. Под ним она будет работать в стране, сообщает SHOT.
Россияне все чаще смотрят аниме. На фоне этого AJA решила появиться на рынке в РФ.
Ассоциация собирается изготавливать и локализовывать контент. Также AJA будет принимать участие в аниме-фестивалях, разных тематических мероприятиях в РФ. Также она будет увеличивать узнаваемость собственных брендов.
В AJA входят 52 компании, сделавших наиболее популярные аниме-проекты. Среди них — «Наруто», «Астробой» и другие.
