сегодня в 16:54

Артисты ДК Россия из Серпухова стали призерами в Подольске

Образцовые коллективы Дворца культуры «Россия» из Серпухова стали призерами VII Международного фестиваля-конкурса «Карусель Земля» — «Град Мастеров — Подольск 2026», который прошел с 28 февраля по 1 марта в Подольске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль прошел в городском округе Подольск при поддержке Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» и комитета по культуре и туризму администрации городского округа Подольск.

В нем приняли участие детские, молодежные и взрослые творческие коллективы. Серпухов на конкурсе представили два образцовых коллектива ДК «Россия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.