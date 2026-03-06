Артистам в России могут запретить использовать иноязычные псевдонимы

Российский певцам могут запретить псевдонимы на иностранном языке, если они по состоянию на 1 марта не были зарегистрированы в Роспатенте, сообщает РИА Новости .

В России с первым днем весны начали действовать ограничения на использование иностранных слов на вывесках.

Как рассказала гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина, пока нет официальных разъяснений Роспотребнадзора, как именно новая норма будет применяться к творческим псевдонимам. Однако теоретически риск существует.

«По общему смыслу закона риск для артистов, использующих англоязычные псевдонимы без регистрации товарного знака, теоретически существует», — отметила Акиншина.

Под угрозу запрета может попасть продажа мерча с именем исполнителя, билетов на концерты, а также ведение сайтов, где иноязычный псевдоним используется как элемент бренда.

При этом эксперт сообщила, что есть артисты, которые заранее регистрируют сценические имена как товарные знаки. Среди них L’One, Feduk и MOT.

