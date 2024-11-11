Арт-выставка «В поисках пейзажа» стартует в Подмосковье

В арт-выставке «В поисках пейзажа» участвуют представители четырех поколений художников — от деятеля второго авангарда Галины Эдельман и главного художника театра «Сфера» Владимира Солдатова, до мастеров среднего возраста и недавних выпускников художественных вузов.

Работы художников представляют собой не изображение законченного объекта, а именно творческий путь, который художник проходит к своему прочтению натуры. Нестандартное расположение облаков, игра листьев, неожиданное минутное сочетание природных и культурных объектов, интересный способ взаимодействия с художественным временем — все это можно будет увидеть на открывающейся выставке.

Сейчас в Доме Широкова идет монтаж новой выставки.

Вход свободный, без возрастных ограничений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.