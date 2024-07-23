Арт-выходной «Праздник Изразца» пройдет в Зарайске 10 и 11 августа

10 и 11 августа в государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» состоится арт-выходной «Праздник Изразца». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Праздник Изразца» проводится в Зарайске в третий раз, за это время он успел стать традиционным летним мероприятием, которое объединяет как современных художников, так и любителей искусства. В этом году решено проводить праздник в течение двух дней, на протяжении которых гостей ждут показ мод, выставки, мастер-классы, встречи с художниками-керамистами, концерты под открытым небом.

10 августа посетители Зарайского кремля станут зрителями показа мод. Свои уникальные работы представят художники-модельеры Ольга Железкина, Ирина Русова, Марина Абдулина, Галина Красникова, Инна Абрамкина и Лада Левина. А моделями для демонстрации одежды смогут стать гости программы.

В этот день для свободного посещения будут открыты выставки «Зарайский гарнизон эпохи Смуты» в Богоявленской башне кремля и «Искусство в ремесле. Круг гончара» в здании Присутственных мест. Кроме того, на территории Зарайского кремля заработает выставка современной авторской керамики, стекла и дерева «Открытый периметр». Экспонаты будут выставлены под открытым небом, а вечером заработает специальная подсветка, которая позволит увидеть работы в новом ракурсе. Свои произведения специально для этой экспозиции привезут художники Абрамцева, Гжели, Скопина и Москвы.

Также в субботу будут работать «Открытые мастерские», где все желающие под руководством художников-керамистов смогут освоить азы гончарного ремесла и изготовить изразец.

Вечером гостей ждет шоу художника Михаила Садовникова «Круговорот».

11 августа будет посвящено детскому творчеству. Работы юных мастеров будут выставлены наравне с произведениями профессиональных художников. Выставка на траве «Юность Гжели» заработает в Зарайском кремле впервые и представит работы маленьких художников. В рамках выставки пройдет специальный мастер-класс для детей «Дети — детям», на котором юные художники из Гжели расскажут, как создать изразец на примере изразцов собственного сочинения.

На протяжении арт-выходных будут проходить встречи, беседы и круглые столы с профессиональными керамистами, участниками выставок «Искусство в ремесле. Круг гончара» и «Открытый периметр». Музыкальную программу составят мужской хор «Век» и проект Ethnote, представляющий современную этническую музыку.

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