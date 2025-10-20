Археологи обнаружили возможные следы библейских Содома и Гоморры

Руины находятся в Иордании.

Содомом может быть городище Баб-эд-Дхра. Там специалисты обнаружили погребальные сооружения, которые были сожжены огнем, сошедшим сверху, что соответствует описанию «огня и серы с неба» в Библии.

Гоморрой может быть городище Нумейра. Там были найдены скелеты под обвалившейся башней, это может говорить о внезапной катастрофе в поселении. Кроме того, поблизости оказались сгоревшие города Адма и Севоим. А Сигор — единственный город, уцелевший по Библии.

Все пять объектов находятся вдоль единой линии на возвышенностях на побережье, что соответствует библейскому описанию городов. Археологические данные, полученные исследователями, точно ложатся на древний сюжет о божественном наказании.

Ранее археологи в ходе исследования нашли все доказательства реального существования Адама и Евы, которые, согласно Библии, являлись первыми мужчиной и женщиной на Земле.

