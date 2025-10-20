Археологи обнаружили возможные следы библейских Содома и Гоморры
Фото - © Джон Мартин, Уничтожение Содома и Гоморры
У юго-восточного побережья Мертвого моря археологи нашли возможные следы библейских городов Содома и Гоморры, сообщает 360.ru.
Руины находятся в Иордании.
Содомом может быть городище Баб-эд-Дхра. Там специалисты обнаружили погребальные сооружения, которые были сожжены огнем, сошедшим сверху, что соответствует описанию «огня и серы с неба» в Библии.
Гоморрой может быть городище Нумейра. Там были найдены скелеты под обвалившейся башней, это может говорить о внезапной катастрофе в поселении. Кроме того, поблизости оказались сгоревшие города Адма и Севоим. А Сигор — единственный город, уцелевший по Библии.
Все пять объектов находятся вдоль единой линии на возвышенностях на побережье, что соответствует библейскому описанию городов. Археологические данные, полученные исследователями, точно ложатся на древний сюжет о божественном наказании.
