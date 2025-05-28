Археологи нашли набор мастерицы XVII века в Замоскворечье

Коллекцию предметов женского рукоделия XVII века обнаружили столичные археологи на Большой Татарской улице в районе Замоскворечье. Их отреставрируют, а затем передадут в музейный фонд, сообщается на сайте мэра Москвы.

Предварительно известно, что коллекция принадлежала городским мастерицам. Среди предметов женского рукоделия археологи отыскали хорошо сохранившиеся запонки с эмалевой вставкой, наперсток, подвесные пуговицы, а также женское кольцо.

Сейчас набор мастерицы приводят в порядок реставраторы. Затем в составе коллекции он будет находиться в музейном фонде.

Археологи проводили несколько раскопок на территории Замоскворечья. Они нашли ценные исторические данные о районе и удивительные артефакты. Всего было обнаружено 1203 предмета городского быта XV–XVII веков, а также XVIII–XIX столетий.

Как ранее заявил мэр столицы Сергей Собянин, за 14 лет московские археологи сделали более 120 тыс. находок. А московские музеи благодаря этому получили свыше 47 тыс. предметов.