сегодня в 18:12

Ансамбль «Прялица» из Орехово-Зуева получил восемь наград в Нижнем Новгороде

Ансамбль «Прялица» детской школы искусств имени Якова Флиера из Орехово-Зуева завоевал восемь дипломов лауреата на международном конкурсе «Жемчужина Поволжья» в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Жемчужина Поволжья» проходил в Нижнем Новгороде с 15 по 17 ноября. В мероприятии приняли участие дети от 7 до 18 лет из 14 городов России. Всего было представлено 93 конкурсных номера в различных номинациях и возрастных категориях.

Образцовый хореографический ансамбль «Прялица» детской школы искусств имени Якова Флиера из Орехово-Зуева стал обладателем шести дипломов лауреата I степени и двух дипломов лауреата II степени в номинации «Народный танец».

Кроме того, хореографический ансамбль «Калинка» отделения «Дрезненская ДШИ» той же школы также добился успеха, став лауреатом Международного конкурса «Уральские изумруды».

Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и разнообразие творческих номеров, представленных на фестивале.

