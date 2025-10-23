Ансамбль народной музыки из Королева завоевал гран-при престижного конкурса

Коллектив ансамбля народной музыки «Сувенир» под руководством Романа Мыкалкина успешно выступил на престижном VI Международном конкурсе инструментального исполнительства «Симфония осени 2025», проходящем ежегодно среди музыкантов-исполнителей из разных стран во второй половине октября, в этом году он завершился 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участие коллектива было заявлено в номинации «Инструментальное исполнительство». Конкурс прошел на высоком уровне мастерства и продемонстрировал лучшие достижения современной музыкальной культуры разных стран.

Ансамбль «Сувенир» подготовил программу, включающую произведения народных композиторов, подчеркивая уникальность русского музыкального наследия. Особое внимание привлек вальс «Грусть» Николая Бакалейникова. Эта музыка написана автором, когда он был ведущим артистом оркестра Большого театра. Впервые публика услышала ее еще в далеком 1910 году, когда вышла первая грамзапись.

Кроме вальса «Грусть», ансамбль исполнил две другие оригинальные инструментальные пьесы, демонстрируя разнообразие русских народных инструментов и виртуозное мастерство исполнителей. Программа получила высокую оценку жюри конкурса, отметив богатство музыкальных идей и выразительность исполнения.

Ансамбль народной музыки «Сувенир» дважды стал лауреатом I степени и был награжден наивысшей наградой — гран-при.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.