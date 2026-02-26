сегодня в 17:11

Ансамбль Юность из Химок выиграл гран-при фестиваля в Москве

Образцовый хореографический ансамбль «Юность» из Химок завоевал Гран-при V Всероссийского фестиваля «Место Танца», который прошел 24 февраля в театре «Гжель» в Москве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Старшая группа Центральной детской школы искусств выступила на сцене Московского государственного академического театра танца «Гжель», где представила 18 конкурсных работ в различных номинациях. Жюри высоко оценило уровень подготовки, технику и артистизм участников.

Помимо Гран-при коллектив получил звания лауреатов I степени в шести ансамблевых номерах. В сольных выступлениях победителями стали Алисия Абдразакова, Елизавета Ахтерякова, Егор Барсуков, Татьяна Капитанова, Алиса Кириллова, Анастасия Тур и Дарья Шмакова. Среди малых форм первые места заняли дуэт Дарьи Шмаковой и Аркадия Кунегина, а также трио, квартет и квинтет участниц ансамбля. Дуэт Шмаковой и Кунегина дополнительно удостоен специального диплома «За высокий уровень исполнительского мастерства».

«Наши ребята — большие молодцы. Это колоссальный труд и заслуженная победа», — отметила директор Центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Она подчеркнула вклад художественного руководителя ансамбля, заслуженного работника культуры Московской области Лилии Егжовой в успех коллектива.

Муниципальные депутаты Наталья Каныгина и Ирина Спирина также отметили, что школа активно участвует в городских мероприятиях и реализует программу губернатора Андрея Воробьева «Культура Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.