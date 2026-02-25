Ансамбль из Долгопрудного победил на фестивале «Мы» в Москве

Ансамбль народной песни «Красная горка» из Долгопрудного стал лауреатом первой степени межрегионального инклюзивного фестиваля «Мы», который прошел 23 февраля в Москве. Коллектив победил в номинации «вокал / жестовое пение», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В культурном центре «Онежский» завершился межрегиональный инклюзивный фестиваль творческих возможностей «Мы». Он проводится в четвертый раз и направлен на развитие социального взаимодействия людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в нем приняли участие около 500 солистов и коллективов.

В номинации «вокал / жестовое пение» диплом лауреата первой степени завоевал ансамбль народной песни «Красная горка» центра творчества «Московия» из Долгопрудного. Коллектив успешно прошел заочный этап и 23 февраля выступил на сцене с народной плясовой Воронежской области «Да во горнице».

Руководитель ансамбля Ксения Зобанова отметила, что коллектив существует более 10 лет, в нем занимаются дети с ОВЗ от 5 до 18 лет.

«Вместе с супругом — он концертмейстер ансамбля — мы стараемся создать в коллективе дружелюбную, поддерживающую атмосферу, ищем подход к каждому ребенку. Наша цель — через увлечение народным творчеством помочь детям проявить свои способности и найти новых друзей», — рассказала Ксения Зобанова.

Участие в фестивале стало для воспитанников важным шагом в социализации и творческом развитии. По итогам выступления жюри высоко оценило старание и артистизм долгопрудненских исполнителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.