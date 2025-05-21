Анна Пересильд и певец Дмитриенко подтвердили отношения поцелуем на публике

Актриса Анна Пересильд, которая относительно недавно начала часто появляться на публике в компании певца и актера Вани Дмитриенко, подтвердила свои отношения с ним поцелуем на публике, сообщает Super.ru .

В декабре юная актриса рассталась с коллегой по сериалу «Слово пацана» Ярославом Могильниковым.

В последнее время у нее начало появляться много совместного контента с Дмитриенко. Но молодые люди не спешили отвечать конкретно на вопросы о романе.

Также 20 мая в эфире Пересильд в честь ее 16-летия Дмитриенко сделал комплимент: «Ну какая… Ну какие глаза… Ну какая улыбка. Вы гляньте». Актриса имен не называла, но в посте по случаю дня рождения обратилась к своему особенному человеку: «Я буду любить тебя всегда».

Позднее возле одного из ресторанов в центре столицы, где Пересильд отмечала день рождения, молодые люди поцеловались на глазах у прохожих.