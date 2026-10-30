Андрей Звягинцев* оставил французскую студию без госфинансирования

Новый фильм российского режиссера Андрея Звягинцева* «Минотавр» разорил парижскую киностудию. Картину выпустила французская продюсерская компания Charles Gillbert cinema: бюджет составил 7,5 млн долларов, а в прокате она собрала лишь 7,48 млн долларов, сообщает Mash .

Для кассового успеха фильму нужно было заработать вдвое больше затраченного. Надежды на прибыль не оправдались, и у компании начался затяжной финансовый кризис. При уставном капитале в 57,3 тыс. евро общий долг студии вырос до 11,24 млн евро, убыток составил 66 тыс. евро.

Из-за убыточности проектов правительство больше не выделяет компании госфинансирование — из финансовой ямы ей придется выбираться самостоятельно. «Минотавр» завел в лабиринт проблем и еще одну киностудию — холдинг MK2. Его долг достиг 55,92 млн евро, и компании пришлось выйти на краудфандинг и взять кредиты в госбанке Bpifrance.

Из фильмов Звягинцева* вложения кинопроизводителей оправдало лишь «Возвращение» — триумфатор Венецианского кинофестиваля: при бюджете меньше 500 тыс. долларов он собрал в прокате 4 млн долларов. Остальные картины режиссера — «Левиафан», «Нелюбовь» и «Елена» — не смогли заработать необходимый минимум, а издержки покрыл российский Минкульт.

*Внесен в реестр иноагентов в России.

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