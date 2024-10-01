На территории 130 га в усадьбе Василия Татищева будет развита инфраструктура для туристов. Московская область сделает все, чтобы о миссии Татищева помнили в России, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он добавил, что в усадьбе будет создана инфраструктура для спорта, туризма и творчества. Воробьев поблагодарил Российское военно-историческое общество за работу над сохранением исторической памяти.

«РВИО — инициаторы и идеологи проекта восстановления усадьбы Татищева», — пояснил глава области.

Губернатор обратил внимание, что ресурсы, которые уже вложены в восстановление усадьбы — это средства меценатов, поддерживающих проект. Важную роль играет в восстановлении усадьбы Татищева Свердловская область.

«И в 2023 году, и сейчас мы совместно реализуем проект. Смысл его в том, чтобы через год будут заметные перемены, через два их будет еще больше», — сказал Воробьев.

По его словам, задача региона — видеть прогресс. И в дороге, которая будет здесь широкая и современная, и в больших прогулочных маршрутах для тех, кто любит наслаждаться тем или иным временем года.

«Уверен, что жителям понравится все, что мы здесь сделаем. Это будет удобно и комфортно и для детей, и для старшего поколения», — заключил глава Подмосковья.

В старинной усадьбе в Болдине появилась «Аллея правителей России». Именно здесь были созданы крупнейшие труды выдающегося историка, государственного деятеля Петровской эпохи Василия Татищева — «История Российская» и «Собрание законов древних русских». Сейчас восстановлением усадьбы занимается РВИО. Создание аллеи в памятном месте, связанном с именем Татищева, является символом преемственности истории и памяти поколений.

Татищев родился в усадьбе, провел последние годы своей жизни и обрел вечный покой. «Болдинский» период был наиболее плодотворным в его научной деятельности. Здесь были созданы крупнейшие труды «История Российская» и «Собрание законов древних русских», публицистические и научные сочинения.