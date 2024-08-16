Андрей Воробьев: в Мытищах реконструируют театр драмы и комедии «ФЭСТ»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочей встречи с главой городского округа Мытищи Юлией Купецкой рассказал о реконструкции театра драмы и комедии «ФЭСТ», сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев подчеркнул, что правительство направило большие средства на культуру. Глава региона отметил, что драмтеатр в Мытищах пользуется популярностью.

«И жители просили, и труппа просила провести мероприятия по его реконструкции. Они весьма дорогостоящие. Надеюсь, что совместно все выполним в срок, и театр также успешно будет работать», — сказал губернатор.

Что касается темы благоустройства, Купецкая рассказала Воробьеву, что в 2024 году облагородят Парк Ветеранов и приведут в порядок четыре сквера за счет муниципального бюджета. В ближайших планах — благоустройство набережной реки Яузы, Мытищинского лесопарка и сквера у театра «ФЭСТ».

По ее словам, реконструкция театра идет активно. Работы завершат к 1 сентября 2025 года — как раз к открытию нового театрального сезона.