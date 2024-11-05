Amirchik рассказал, почему не выступил на концерте «Звезды Хайпа»

На концерте «Звезды Хайпа», который прошел 3 ноября в гастропространстве «Три вокзала. Депо», не смог выступить один из главных исполнителей, Amirchik (Амирхан Батабаев), сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Артист не добрался до Москвы из Бишкека, так как потерял свои документы, или они были похищены. В результате тиктокер, имеющий миллионную аудиторию, вынужден был принести извинения своим поклонникам.

«Хочу извиниться перед всеми, кто пришел специально ради моего выступления. К сожалению, это правда. Я потерял сумку с документами, либо украли, пока не выяснено. Я надеюсь на ваше понимание и на вашу поддержку», — отметил он.

Концерт «Звезды Хайпа» стал новой инициативой «Русской Медиагруппы». Это премия, которой награждают выдающихся блогеров и молодых исполнителей, чьи песни достигли вершин музыкальных чартов и завоевали популярность у миллионов слушателей.