Алла Пугачева выпустит новую песню «Давай будем жить» 19 декабря

Певица Алла Пугачева анонсировала выход новой песни «Давай будем жить», релиз которой запланирован на 19 декабря, сообщает «Царьград» .

Премьера трека состоится на всех цифровых площадках.

Тизер песни был опубликован на фан-странице артистки. Автором музыки и слов выступил композитор Алексей Малахов. В подписи к видео отмечается, что композиция посвящена преодолению трудностей и умению радоваться жизни.

За последние два года артистка, эмигрировавшая на Кипр, уже представила несколько новых работ, среди которых «Я плачу», «Жизнь слишком хороша», «Ложный стыд», а также антивоенные песни «Мама» и «Поцелуй войны».

По данным музыкальных агрегаторов, песни Пугачевой, выпущенные за рубежом, набрали около 15 млн прослушиваний, причем 70% аудитории составляют поклонники из РФ.

