Алла Пугачева выпустит новую песню «Давай будем жить» 19 декабря
Певица Алла Пугачева анонсировала выход новой песни «Давай будем жить», релиз которой запланирован на 19 декабря, сообщает «Царьград».
Премьера трека состоится на всех цифровых площадках.
Тизер песни был опубликован на фан-странице артистки. Автором музыки и слов выступил композитор Алексей Малахов. В подписи к видео отмечается, что композиция посвящена преодолению трудностей и умению радоваться жизни.
За последние два года артистка, эмигрировавшая на Кипр, уже представила несколько новых работ, среди которых «Я плачу», «Жизнь слишком хороша», «Ложный стыд», а также антивоенные песни «Мама» и «Поцелуй войны».
По данным музыкальных агрегаторов, песни Пугачевой, выпущенные за рубежом, набрали около 15 млн прослушиваний, причем 70% аудитории составляют поклонники из РФ.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.