Алексу оштрафовали на 1 млн руб из-за невыплат по кредиту

Певица и блогер Алекса (Александра Чвикова) взяла кредит на развитие бизнеса, но перестала платить по нему. В результате ее обязали выплатить более 1 млн руб., куда входит вся сумма долга, а также госпошлина, сообщает Mash .

Артистка взяла ссуду в феврале этого года под 3,99% в месяц. Она должна была выплачивать кредит в течение шести месяцев, однако уже к лету деньги в банк перестали поступать.

Общая сумма задолженности выросла до 1,24 млн руб.: сам кредит — 975 тыс. руб., проценты — 160 тыс. руб. и неустойка — 109 тыс. руб. Когда банк потребовал вернуть деньги досрочно, ответа от Алексы не поступило.

После этого кредитная организация добилась возвращения задолженности через суд. Однако на заседание певица тоже не явилась.

Сейчас Алекса должна выплатить всю сумму долга, а также госпошлину в размере 62 тыс. руб.

Ранее звезда рассказала о расставании с мужем Вячеславом Дайчевым. У него также наблюдаются трудности с финансами. У мужчины проблемы с налоговой — в феврале он должен был ей около 1,7 млн руб. Счета мужчины арестованы. ФНС просила признать его банкротом через суд.

