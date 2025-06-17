Алексей Глызин закрыл свое музыкальное агентство, приносившее убытки
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Исполнитель хита «Зимний сад» Алексей Глызин закрыл собственное музыкальное агентство. Оно на протяжении двух лет терпело убытки, сообщает Mash.
ООО «Глызин Шоутур» функционирует на протяжении 18 лет. Однако в последние годы компания только лишь терпит убытки.
В 2023 году фирма утратила 1,7 млн рублей. В 2024 году размер убытков составил 1,9 млн рублей.
После этого компанию решили закрыть. Фирмой владел Глызин и его супруга Сания.
Мужчина был популярен в 1980-х и 1990-х. Многие знают его по таким хитам, как «Зимний сад» и «Ты не ангел».