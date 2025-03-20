Александр Олешко: на «Хрустальной Турандот» не звезды, а таланты

Заслуженный артист РФ Александр Олешко рассказал о том, что значит для актеров премия «Созвездие „Хрустальной Турандот“».

Он выступил на пресс-конференции о проведении фестиваля «Созвездие „Хрустальной Турандот“» в 2025 году.

«Сейчас такое время, куда ни плюнь — попадешь в звезду или сразу в суперзвезду. Слава Богу, что в этих праздниках „Хрустальной Турандот“ этой пошлости нет. Здесь нет звезд, здесь есть лауреаты этой прекрасной премии, талантливые и грандиозные люди», — сказал Олешко.

Он добавил, что это летний праздник театра и искусства, во время которого представители творческих профессий могут общаться и обмениваться опытом.

В этом году фестиваль состоится 15 июня на территории музея-заповедника «Архангельское».