Актриса Уколова упала и рассекла руку в аэропорту Шереметьево

Актриса Анна Уколова упала и получила рассечение руки в аэропорту Шереметьево. Очевидцы рассказали, что звезда отечественных сериалов якобы сошла с рейса в нетрезвом виде, устраивала скандал, материлась и едва стояла на ногах, сообщает Mash .

47-летняя актриса прибыла в Москву из Калининграда. Однако дойти до такси ей не удалось. Артистка, предположительно, постоянно падала и один раз неудачно приземлилась на руку.

Уколовой помогли две женщины, которые находились с ней в одном самолете. Они подняли актрису и отвели к врачам.

По словам свидетелей, артистка якобы вела себя неадекватно — кричала на весь аэропорт матом и устраивала конфликт. Вероятная причина — актриса могла выпить в самолете. Пассажиры отмечали, что от нее исходил запах алкоголя.

29 октября Уколова будет играть в ДК имени Зуева. Артистка снималась в таких проектах, как «Престиж», «Трудные подростки», «Склифосовский» и другие. Еще она лауреат ТЭФИ.

