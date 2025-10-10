Актриса Федосеева-Шукшина попала в больницу в Москве из-за жалоб на сердце

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу в Москве. У 87-летней артистки, предположительно, появились тахикардия и боли в сердце, сообщает Mash .

У Федосеевой-Шукшиной состояние средней тяжести. Она рассказала врачам о повышенном давлении. По ее словам, иногда сердце будто бы «выскакивает из груди».

У артистки, предположительно, сильная одышка, есть неприятные ощущения в спине. Ходить получается, только если есть поддержка или ходунки. Помимо этого, у артистки появляются провалы в памяти.

В прошлом месяце Федосеева-Шукшина заявила, что готовится ко смерти. Она распределила имущество между дочками и отложила 900 тыс. рублей на похороны.

В 2023 году у Федосеевой-Шукшиной был инсульт. Затем ей установили кардиостимулятор.

