Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс хочет испытать себя в проекте по выживанию, но опасается недосыпа и жестких условий, сообщает Общественная Служба Новостей .

Бледанс давно привлекает экстремальный формат, в котором участникам приходится ежедневно бороться за свою жизнь. Однако полноценный ночной отдых для нее остается важным условием участия.

«Это такой экстрим, это так будоражит, что даже передать не могу. Но я знаю, что в таких шоу участников испытывают дефицитом сна и еды, а ночной отдых для меня очень важен. Если я не высплюсь, то я такие скандалы буду закатывать. Именно по этой причине я не иду на громкие шоу, где из тебя все соки выжимают», — сказала Бледанс.

Пока актриса предпочитает проекты без серьезного эмоционального насилия, где участники могут рассчитывать хотя бы на чистую постель и свежую еду.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.