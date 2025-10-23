Актриса Брижит Бардо назвала фейком новость о своей смерти
Фото - © кинопоиск.ру
91-летняя актриса Брижит Бардо опровергла информацию о том, что умерла на юге Франции. Такую информацию распространил популярный блогер Акабабе (Анисс Зитуни), выпускающий новости о знаменитостях, сообщает The Voice Mag.
Он заявил, что Бардо якобы умерла 23 октября. Ее гроб заказали в Сен-Поль-де-Жарра.
Бардо взбесила публикация Акабабе. Она заявила, что жива после возвращения из больницы, и назвала французского блогера «идиотом».
Бардо оказалась в больнице в Тулоне из-за серьезной болезни 16 октября. Ей сделали операцию. Затем актриса вернулась в свой дом в Сен-Тропе.
