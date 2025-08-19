Актеры сериала «Солдаты» хотят снять продолжение спустя 15 лет

Актеры сериала «Солдаты» планируют снять продолжение через 15 лет. В проекте будут участвовать те же герои, но рассказывать планируют про их жизнь на гражданке, сообщает Mash .

Актеры периодически встречались на съемках иных проектов и однажды решили вспомнить былые времена. Антон Эльдаров, сыгравший Гунько, летом предложил Павлу Галичу (Лаврову) увидеться и поговорить о жизни. На встречу также пришли Амаду Мамадаков (Вакутагин) и Иван Моховиков (Соколов). Тогда артисты устроили брейншторм.

В результате него актеры начали сотрудничать с автором, который напишет пьесу с любимыми героями. В ближайшее время артисты могут поставить спектакль по «Солдатам».

Также актеры связались с продюсерами. Им тоже интересно снять сериал с героями и их жизнью на гражданке.

Артисты подключают к проекту коллег по цеху. Продюсеры начали поиск сценаристов.