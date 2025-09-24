«Актерам не страшен»: Чадов оценил идею заменить актеров ИИ

Режиссер Чадов: не верю в масштабирование ИИ в кино

Актер и режиссер Алексей Чадов заявил, что искусственный интеллект вряд ли в ближайшие годы сможет заменить исполнителей в кино, сообщает сайт MK.Ru .

«Безусловно, появится некий контент такого рода, но я не верю в его масштабирование — это надо все „Оскары“ отменять и всю эту любовь зрителя», — сказал кинематографист.

Ранее Чадов впервые снял фильм. По его словам, сначала он собирался подключиться в качестве продюсера, но затем начал перерабатывать историю в качестве сценариста и увлекся. Сначала был заявлен другой режиссер.

Кино снимали 35 съемочных дней, они не обошлись без сложностей: например, много внимания забирали хрупкие костюмы робота, которые обслуживала команда из пяти человек.

По сюжету фильма «(Не)искусственный интеллект», студент Женя невольно попадает внутрь прототипа робота A.P.O100L. Этот огромный механизм демонстрирует признаки независимости и совершает побег из секретной лаборатории.

