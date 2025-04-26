Актера Новикова увезли в больницу в Москве из-за жалоб на проблемы с сердцем

Актера Владимира Новикова увезли в больницу в Москве. Он, предположительно, пожаловался на проблемы, связанные с сердцем, сообщает Mash .

Новикову 73 года. Его госпитализировали из-за жалоб на боли в области сердца, отек ног, а также одышку, снижение слуха и в целом плохое состояние здоровья. У актера есть ряд хронических недугов.

Народный артист РФ сыграл роли в 58 картинах. Со второй супругой у него было 15 свадеб.

Новиков разводился с женой 14 раз. Один раз у них было венчание.