Актер Уилл Смит сексуально домогался до своего скрипача в музыкальном туре

Скрипач из США Брайан Кинг Джозеф начал судиться в Лос-Анджеле, штате Калифорния, с актером Уиллом Смитом. Музыкант подал иск из-за якобы сексуальных домогательств, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

По словам скрипача, Смит хотел войти к нему в доверие. Конечной целью была, предположительно, «дальнейшая сексуальная эксплуатация».

По словам Джозефа, Смит якобы убеждал его, что между ними образовалась «особенная связь». Также он говорил разные выражения, указывающие на его близость к истцу.

В иске скрипача указано, что в марте 2025 года он участвовал в музыкальном туре Смита. Тогда произошли некоторые «травматические события». Актер якобы демонстрировал «хищническое поведение» по отношению к Джозефу.

